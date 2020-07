Veertigste Bospop gewoon naar volgend jaar, en dan nog leuker

Er zouden 25.000 festivalgangers op het veld staan, want zoveel tickets waren er verkocht. En juist de veertigste keer gaat het niet door. Verkennis: ,,Tja, zuur, maar het is niet anders. We hadden al voor de lockdown besloten dat we het niet door zouden laten gaan. We zagen het wel aankomen. En we hebben de meeste artiesten zo kunnen doorplaatsen naar volgend jaar. Revolution is afgevallen en Iron Maiden staat volgend jaar in het Gelredome.”

Vrijwilligers ook al vanaf begin erbij

Volledig scherm Bospop © foto meulenhof/ Bospop heeft een vaste doelgroep in de leeftijd van 35 tot 60 jaar. Een trouw publiek. ,,Maar ook van de vrijwilligers die elk jaar meehelpen is tachtig procent er al vanaf het begin bij. Ik ben veertig jaar geleden als twintig-jarig menneke hiermee begonnen en dat doen we nog steeds met dezelfde mensen. Daarom is het ook niet erg als er veel tijd in gaat zitten. Het is een grote familie. Ons -kent-ons.”



Veertig jaar lang draait Bospop op vrijwilligers. Daarom vallen de kosten door het niet doorgaan van dit jaar ook mee. ,,We hebben het met zijn allen opgetild van boerenkar naar professioneel festival. Ik ben door Mojo vorig jaar tot directeur benoemd, omdat het voor hen makkelijker is als er een persoon is die knopen doorhakt. Dat ben ik. We hebben ook voortaan een eigen kantoor.”

Online geen alternatief

,,De vraag is hoe lang we het nog volhouden met alleen vrijwilligers. We willen volgend jaar nog groeien tot 30.000 bezoekers, maar dat is dan ook de max hoor. Het moet niet ten koste gaan van de sfeer. We hebben twee podia en dat willen we zo houden. En het moet allemaal beloopbaar blijven.

Was een online programma zoals Woo Hah! dit weekend doet een alternatief geweest? ,,Nee, dat zagen we helemaal niet zitten. Mensen willen een biertje drinken samen, live bands kijken en een feestje bouwen. Gezellig op de camping. Dat werkt online niet", denkt Verkennis. ,,We hebben nu meer tijd om het volgend jaar nog leuker te maken. En wat in het vat zit verzuurt niet. Dus volgend jaar same time, same place.”

Volgend jaar is Bospop op 9, 10 en 11 juli.

Volledig scherm Bospop © foto meulenhof/