Veilig slapen, een douche en warm eten, meer vragen truckers Sava en Maxim niet: ‘Maar dat is er lang niet altijd’

Eropuit: Sartre & De Beauvoir, rock ’n roll-achtige folkmuzie en nieuwe exposities

Sartre & De Beauvoir is nummer 4 in de filosofenreeks van Stefaan van Brabandt, na Socrates, Marx en Spinoza. Geen monoloog, maar een dialoog deze keer, van het Vlaanderens droomkoppel Frank Focketyn en Sien Eggers. Op 6 en 12 februari volgen nog twee premières van Het Zuidelijk Toneel, Verzwegen Geschiedenis en What Ever Happend to Mr. Pete? 30/1 schouwburgconcertzaaltilburg.nl

28 januari