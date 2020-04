Veiligheidsregio kondigt loeiende sirenes van komende maandag aan

Tilburgse ic-verpleeg­kun­di­ge Christel Schilders: ‘Het harde werken is niet het moeilijkst, maar dat de patiënten zo alleen zijn...’

2 april TILBURG - Christel Schilders is ic-verpleegkundige in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze vertelde donderdagmiddag op Radio1 in het programma Nieuws en Co over haar werk. Christel en haar collega's werken al drie weken op volle kracht.