Vendelier Matt Ermens krijgt tijdens het feest van het Sint Matthiasgilde een lintje

Waar een klein zaakje in het Tilburgse dwaalge­bied groot in wil worden: geen verspil­ling, veel groente

TILBURG – Grote schoenen om te vullen. Aan de Langestraat in het Tilburgse dwaalgebied heeft het nieuwe bistro-restaurant Gist de plaats ingenomen van Don’s Noodle Shop. Na twee maanden verbouwen is het een mooi ogend zaakje geworden. ,,We koken met de seizoenen mee.”