Verandering hoort erbij, zegt Oosterhout-verzamelaar Antoine Trommelen: ‘Oud en nieuw kunnen heel goed naast elkaar bestaan’

Update Dode gevonden op straat in Breda, politie zet gebied in buurt rechtbank breed af

BREDA - De politie heeft dinsdagochtend een overleden persoon aangetroffen op de Academiesingel in Breda. Rechercheurs bekijken onder meer een fiets die enkele tientallen meters van de vindplaats is geparkeerd. Het gebied in de buurt van de rechtbank is breed afgezet.