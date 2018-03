Verbijstering bij werkgever van verongelukte migranten bij Helmond: 'Dit is verschrikkelijk'

HELMOND – De Horizon Groep in Velp, een uitzendbureau voor onder meer de vleesindustrie, heeft met verbijstering kennisgenomen van het dodelijke ongeluk bij Helmond van maandagmiddag. De vijf slachtoffers die om het leven kwamen waren in dienst bij het Gelderse detacheringbureau. ,,We zijn lamgeslagen.”

Het bedrijf heeft hoogstpersoonlijk de familie van de slachtoffers in Roemenië op de hoogte gesteld van het trieste nieuws. “Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd”, zegt woordvoerder Miranda Vos. Volgens haar zijn alle collega’s inmiddels op de hoogte gebracht van het ongeluk.

,,Sommigen hadden goed contact met de slachtoffers of waren zelfs familie”, aldus Vos. Het bedrijf weet niet hoe het met de werknemers is die zwaargewond in het ziekenhuis liggen. Ziekenhuizen geven alleen info over patiënten aan familieleden.

Arbeidsmigranten

De politie heeft ondertussen de identiteit achterhaald van de slachtoffers. Het gaat om vier mannen variërend in leeftijd van 27 tot 37 jaar en een vrouw van 24 jaar. Volgens de politie zijn het arbeidsmigranten die verbleven in het Duitse Goch, over de grens bij Nijmegen. Volgens Horizon Groep komen de werknemers oorspronkelijk uit Roemenië.

Drie andere inzittenden van het busje, een vrouw van 49 jaar en twee mannen van 36 jaar, zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.