Verbinder BrabantSport bezig aan indrukwekkende opmars

DEBAT VAN HET ZUIDEN Windmolens oogsten tegenwind, maar: ‘Een kerncentra­le bouwen duurt ook heel lang’

11 maart Waar gaan de verkiezingen voor Brabanders over? In de aanloop naar het debat van het Zuiden, op 13 maart, brengt deze krant een miniserie over heikele verkiezingskwesties, waar de meningen soms ver uiteenliggen. Vandaag gaat het over: groene energie.