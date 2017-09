Verdachte Jos de G. doet aangifte tegen aanklagers

EINDHOVEN - Omstreden statistisch onderzoek in de zaak over de dood van Nicole van den Hurk blijft voor discussie zorgen. De verdediging maakt een bijzondere keuze en doet aangifte.

Verdachte Jos de G. in de zaak over de dood van Nicole van den Hurk en zijn advocaat gaan aangifte doen tegen het Openbaar Ministerie (OM). De Helmonder meent dat zijn aanklagers zich schuldig maken aan schending van hun ambtsgeheim omdat ze het strafdossier over de dood en verkrachting van het Eindhovense meisje aan fysicus Frans Alkemade hebben gegeven voor statistisch onderzoek.

Nicole van den Hurk

Op 6 oktober 1995 verdween Nicole van den Hurk toen ze op de fiets onderweg was van haar oma naar haar bijbaan. Ze was toen 15 jaar. Bijna twee maanden later werd ze teruggevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop.

Het DNA van De G. matchte in 2012 met de sporen die op het lichaam van het meisje waren gevonden. Hij was op dat moment al in behandeling in een tbs-kliniek voor andere verkrachtingen. Het Openbaar Ministerie (OM) kon niet verklaren waarom de match pas zo laat is ontdekt. Een woordvoerster wist niet wanneer het DNA bij de veroordeelde is afgenomen.

Niet vermoord

Jos de G. werd door de rechtbank veroordeeld voor verkrachting van Nicole van den Hurk maar vrijgesproken van doodslag omdat mogelijk iemand anders haar heeft omgebracht. In het hoger beroep van de zaak willen de aanklagers Alkemade alsnog laten uitrekenen hoe groot de kans is dat de verdachte het meisje in 1995 wel heeft verkracht maar niet gedood.

De rol van de fysicus in het proces tegen Jos de G. staat al langer ernstig ter discussie. Alkemade werd in 2015 door de rechter-commissaris benoemd als deskundige maar de rechtbank draaide die beslissing terug. In hoger beroep waagden de aanklagers een nieuwe poging om Alkemade te laten benoemen. Ook het gerechtshof wilde er niet aan beginnen, onder andere wegens twijfels over zijn onderzoeksmethode. Toch ging de fysicus in opdracht van het OM aan de slag en zelfs recent kreeg hij nog actuele processtukken, ontdekte Knoester.

Quote Schending van de geheimhouding of schending van de privacy is wat ons betref niet aan de orde Het OM

Deskundigenregister

Knoester heeft de aanklagers in de zomer gevraagd om het strafdossier terug te eisen maar daar kreeg hij een negatieve reactie op en daarom kiest hij voor aangifte. De advocaat heeft nog niet eerder meegemaakt dat processtukken werden afgegeven aan een deskundige die niet is benoemd en ook niet in het deskundigenregister staat. Voor hem is het een principiële kwestie geworden, legde hij uit.

Veel vertrouwen in de politie heeft de advocaat niet en daarom gaat hij ervan uit dat hij ook naar het gerechtshof moet om vervolging af te dwingen.