Verdachte knokpartij in Vlijmense snackbar mag gevangenis verlaten

Nieuwsover­zicht | Kijkers zien live hoe man een wethouder bedreigt - Junk die liquidatie moest uitvoeren voor 20 euro zélf beschoten

3 september ,,Ik had een jachtgeweer moeten meenemen", riep een dreigende man gisteravond tegen de wethouder van Deurne. De man was boos omdat hij geen contact kreeg met een wethouder en verstoorde de raadsvergadering, die live op een stream te zien was. Verder stond vandaag Marco Kroon weer voor de rechter, werd in Boxmeer onderzoek gedaan naar de gisteravond doodgeschoten 29-jarige man en zit in Tilburg een compleet huis met 33 studenten in quarantaine door een coronabesmetting.