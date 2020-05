DEN BOSCH - De 22-jarige verdachte van de moord op Henk Baum uit Nistelrode blijft in de gevangenis zitten. De rechtbank in Den Bosch wees vrijdagmiddag het verzoek om hem op vrije voeten te stellen af.

De 22-jarige verdachte, Dennie van der Z., zit sinds oktober 2018 in de gevangenis. Dat was ruim zeven maanden nadat de in Nistelrode wonende autosloper Henk Baum geliquideerd werd in Schaijk. De man wordt, samen met twee anderen, ook verdacht van een aantal brandstichtingen in Oss . Justitie houdt ernstig rekening met het scenario dat Van der Z. zowel de moord als de brandstichtingen in opdracht van anderen pleegde . Wie dat dan was, is onduidelijk.

Inmiddels is duidelijk dat de rechtbank in Den Bosch in november de strafzaak inhoudelijk kan behandelen. Voor Milo Prins, advocaat van de 22-jarige Dennie van der Z., was dat reden om de rechtbank te verzoek om hem tot het proces in vrijheid te stellen. Hij zou terecht kunnen bij zijn moeder en stiefvader en binnen afzienbare tijd ook aan het werk kunnen.

‘Het blijft je kind’

Officier van justitie Laurens Linssen verzette zich tegen de vrijlating. ,,Het doet me deugd dat hij nog welkom is bij zijn moeder. Ik kan me ook voorstellen dat ouders anders reageren als ze weten dat hun zoon wordt verdacht van een liquidatie. Het blijft toch je kind, zullen we maar zeggen. Maar de ernst van de verdenking is zo groot dat dit verzoek moet worden afgewezen.” De rechtbank was het met hem eens: Van der Z. blijft in de gevangenis.