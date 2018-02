Verdachte Oosterhoutse student langer in bewaring: zit de ict op Jelle te wachten?

Natuurlijk, de 18-jarige Jelle die aangaf dat hij de website van de Belastingdienst en het betalingsverkeer bij de Bunq-bank plat legde, moet daarvoor netjes boeten. Maar daarna is hij volgens talentscouts wellicht een aanwinst voor de ict-wereld. Woordvoerders van verschillende wervings- en selectiebureaus geven aan dat juist enorme vraag is naar ict-ers die zich weten te onderscheiden. ,,Misschien geldt dat ook voor hem als hij zijn les heeft geleerd."

De Oosterhoutse student van het Radius College in Breda hangt vooralsnog mogelijk een jarenlange celstraf boven het hoofd. Het Team High Tech Crime van de politie verdenkt Jelle van de zogeheten DDoS-aanvallen.

Met zijn eigen apparatuur, een verse investering van vier tientjes in een zogenoemde stresser en de aanleg van een netwerk van al dan niet geschaakte pc-adressen, lukte het S. enorme hoeveelheden dataverkeer naar websites te versturen. Al doende zou hij onder meer de Belastingdienst geruime tijd uit de lucht hebben gewerkt.

Amnesty

Al in september vorig jaar viel hij vanachter zijn bureau om onduidelijke reden de Duitse bank Bunq aan. Die wist de bancaire handel met veel moeite in de lucht de houden en S. te traceren. Toen hij dat in de gaten kreeg, kwam de student volgens Bunq uit eigen beweging naar kantoor om 'serieuze excuses' aan te bieden. ,,Ondanks de vele, vele uren werk die J. ons bezorgde, hebben wij besloten geen aanklacht in te dienen omdat die zou kunnen leiden tot een jaar gevangenis en zware boetes. Successievelijk het vernielen van zijn leven." Bunq wilde het erbij laten en kwam met de Brabander overeen dat hij een week vrijwilligerswerk zou gaan doen bij Amnesty International.

Of dat er ooit van gekomen is, is nog onduidelijk. Inmiddels hangt S. heel wat anders boven het hoofd. Want mogelijk, zo bestaan vermoedens bij de politie, heeft de 18-jarige later al dan niet in samenwerking met anderen ook sites van grote banken als ING en ABN Amro aangevallen. Hij werd vorige week donderdag in de ouderlijke woning in Oosterhout opgepakt. Ten behoeve van het onderzoek heeft de rechter-commissaris in Breda inmiddels besloten dat de jongeman nog minstens twee weken in bewaring moet blijven.

Motieven

Of de netwerkbeheerder in spé de boel eens flink op stang wilde jagen, voor zijn lol de boel lam legde of morele motieven had door aan te tonen hij grote bedrijven makkelijk te grazen kon nemen, is nog niet duidelijk.

Tijdens de ict-opleiding wordt aan ethische aspecten niet of nauwelijks aandacht besteed, zeggen mensen uit de branche. Bij het Bredase Random Solutions zegt ict-er Dennis Bogers, zelf oud-student aan het Radius College: ,,Scholen doen daar niks aan, in ieder geval niet in mijn tijd. Het is daar: project, project, stage, project. Daar wordt niets geleerd over goed of fout."

Heel erg kan Bogers dat niet vinden. ,,Je bent er om te leren en de meesten begrijpen heus wat wel of niet kan, zo moeilijk is dat niet te begrijpen. En rotte eieren hou je altijd."

Plus- of minpunt?

Of de nu van cybercriminaliteit verdachte Jelle S. bij een sollicitatie ooit voordeel haalt met de geruchtmakende DDos-projecten op zijn curriculum vitae, betwijfelt Bogers: ,,Ik vind het geen plus- en geen minpunt. Wat hij zou hebben gedaan, is technisch gezien ook weer niet zo heel ingewikkeld. Gewoon zijn straf accepteren en verder aan de slag."

Het Radius College in Breda heeft nog op geen enkele wijze gereageerd op de verdenking van zijn Oosterhoutse leerling en diens opvallende verrichtingen.

Bij opleidingen aan het ROC West-Brabant is zeker oog voor 'dit soort maatschappelijke kwesties’ meldt een woordvoerster. ,,Zo wordt er bijvoorbeeld nadrukkelijk aandacht gegeven aan burgerschap. Dat is integraal onderdeel van onze opleiding. Want we leiden niet op tot dit soort praktijken, maar we wijzen er natuurlijk wel op."

De woordvoerster laat weten dat voor zo ver zij weet er tot nu toe geen studenten van het ROC West-Brabant betrokken zijn geweest bij grootschalige DDoS-aanvallen of andere vormen van cybercrime.

Ethiek

In de ict-branche zelf heerst de gedachte dat opleidingen juist op ethisch terrein tekort schieten. George Veerman van het gelijknamige bedrijf in Oud Gastel onderschrijft het belang: ,,Jonge talenten moeten gestimuleerd en gecoacht worden. Niet alleen technisch inhoudelijk, maar zeker ook op het gebied van ethiek en integriteit. Hoe vanzelfsprekend het soms ook is."

Of voor Jelle S. in de toekomst nog betaald ict-werk in het verschiet ligt, moet blijken. Volgens Steenbergenaar Veerman, die met zijn compagnon 22 mensen in dienst heeft, is er hoop voor de Oosterhouter. ,,Voor goede ict-ers is altijd werk. Er is nu eenmaal een dramatisch tekort, daar kampen veel it-bedrijven mee."

ICT-VACATURES

Nederland telt momenteel vanwege de opbloeiende economie om en nabij 100.000 ict-vacatures. Veel informatica-bedrijven zijn uit nood zelf met opleidingen begonnen.

De ict-vacatures zijn in vier categorieën te verdelen.

35 % technische gebruikers ondersteuning

30 % veiligheidsspecialisten

18 % leidinggevende functies ict

15 % software- en applicatieontwikkeling