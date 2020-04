Verdachte schietpartij Empel blijft vastzitten

DEN BOSCH - De 21-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Empel, blijft vastzitten. De rechtbank in Den Bosch wees maandagmiddag een verzoek om het voorarrest van de man op te heffen, van de hand.

Bij de schietpartij aan de Balkbrug-Oost in Empel, op 4 augustus 2019, raakte een man gewond. Hij meldde zichzelf bij het ziekenhuis. De verdachte was er op een scooter vandoor gegaan. De politie heeft camerabeelden van sporthal Maaspoort waarop dat te zien is.

Gevlucht naar België

De man werd enkele dagen later in België aangehouden. Volgens zijn advocaat, Cathalijne Maat, was hij niet naar België gevlucht om de politie te ontlopen, maar uit bezorgdheid over zijn eigen veiligheid. Familieleden zouden hem dat geadviseerd hebben.

Justitie legt de man poging tot moord ten laste, maar het politie-onderzoek heeft ernstige vertraging opgelopen vanwege de coronacrisis. Tegenover de politie heeft de man nog niet veel willen zeggen, nieuw verhoor is vooralsnog niet mogelijk. Advocaat Maat rekende de rechtbank voor dat de verdachte inmiddels al bijna negen maanden vastzit en dat er nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van de zaak.

Onderdak bij zus

Vandaar dat ze pleitte om de man in afwachting van het proces op vrije voeten te stellen. De man zou onderdak kunnen krijgen bij zijn in Nieuwerkerk aan de IJssel wonende zus. Angst dat de man op de vlucht slaat, hoefde de rechtbank niet te hebben, zo betoogde Maat. ,,Hij wil zich ook houden aan alle voorwaarden die de rechtbank hem oplegt.”