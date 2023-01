Verdachte van moord Willem van der Willigen gaat toch praten, maar wil geen psychisch onderzoek

In de rechtszaak tegen de 60-jarige Bosschenaar Bill C. en transseksueel Sharona de J. (33) vertelde C. woensdag voor het eerst wat er volgens hem was gebeurd, nadat hij eerder bij de politie steeds gebruik had gemaakt van zijn zwijgrecht. Hij bekende dat hij Van der Willigen met een hamer had doodgeslagen en Van Ommeren had gewurgd met zijn broekriem.