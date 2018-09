Verdachten ontsnappingsplan per helikopter vanaf Budel weinig spraakzaam in rechtbank

AMSTERDAM/BUDEL - De verdachten in het proces rond de mislukte bevrijdingspoging, per helikopter vanaf Kempen Airport, van een crimineel in de gevangenis van Roermond voelen er niet veel voor opheldering te verschaffen over de gebeurtenissen. Alleen de beoogde piloot, de 54-jarige Colombiaan Alavaro G.B., is tot dusver bereid in de rechtszaal te verklaren.

Dinsdag is de rechtbank in Amsterdam begonnen aan een meerdaags proces over de zaak. In totaal staan negen mannen terecht. Zes van hen zijn op de eerste procesdag in de zaal verschenen.

De zaak draait om de voorgenomen bevrijding van Benaouf A., een crimineel die is veroordeeld voor een liquidatie van de crimineel Najib Bouhbouh in Antwerpen, in 2012. De groep zou A. volgens justitie op 11 oktober met een gekaapte helikopter vanaf de luchtplaats van de gevangenis in Roermond hebben willen bevrijden. De plannen konden op de dag zelf worden verijdeld door de politie.

Grondig voorbereid

Uit de ter zitting besproken dossierstukken stijgt het beeld op van een grondig voorbereide operatie. In de aanloop naar de 'actiedag' huurden de verdachten de helikopter, die in Weert een tussenstop had moeten maken. Daar zou hij worden overgenomen door onder anderen G.B., om vervolgens koers te zetten naar Roermond. De bevrijding zou vanaf de luchtplaats van de gevangenis hebben moeten geschieden. G.B. heeft onder meer verklaard dat hij de vlucht op het laatste moment wilde saboteren.

De verhuurder van de helikopter kreeg argwaan en seinde de politie in. Die kreeg de groep tijdig in het vizier en kon de operatie frustreren. De verdachten beschikten over snelle, gestolen auto’s en zware wapens. De politie schoot na een wilde achtervolging een van de vluchtende verdachten dood.