Verdachten opgepakt voor bosvillamoord in Lieshout, duo ook in verband gebracht met dode Amsterdammer

Nieuwsover­zicht | Kind aangereden bij basis­school - Brabant maakt zich op voor eerste stapnacht sinds lange tijd

25 juni Dit weekend kunnen we weer feesten in de kroeg. Dat leidt tot vreugde onder clubgangers, maar ook tot lange wachtrijen bij verschillende testlocaties. Verder werd een gedenkteken onthuld voor het Meisje van Teteringen en besloten ook de NAC-aandeelhouders met een minderheidsbelang gezamenlijk om hun aandelen te verkopen. In Eindhoven werd een cafetaria beschoten en in Kerkdriel raakte en kind zwaargewond bij een ongeluk. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.