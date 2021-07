Verdachten van dubbele moord in Lieshout en Amsterdam bepaald geen Bonnie & Clyde

Geen nieuw verpleeg­huis De Lookant in Wanroij

26 juni WANROIJ - Ouderen die nog maar een korte tijd leven en intensieve zorg nodig hebben, kunnen die in de toekomst niet meer in Zorgcentrum De Lookant in Wanroij krijgen. Het verpleeghuis is verouderd; nieuwbouw of renovatie voor een instelling waar plaats is voor 25 cliënten, is financieel niet haalbaar. Dat concluderen Pantein en Zorg Collectief Wanroij in een tussenstand van hun onderzoek naar mogelijkheden voor het zorgcentrum.