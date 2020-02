‘Verdozing van Brabant moet stoppen’: acht actiegroepen komen in verzet

Het kan glad worden op de weg in Brabant en heel misschien een beetje wit

25 februari Zou het dan toch nog deze winter? Er is een kleine kans dat we de komende ochtenden een dun laagje sneeuw zien liggen. Al is de kans daarop in Brabant nog wat kleiner dan in de hoger gelegen plaatsen in het oosten van het land. Wel kun je je voorbereiden op gladde wegen.