Verduurzamen gaat Gemert-Bakel zeker 13,5 miljoen euro kosten

Nepagenten beroven vrachtwa­gen­chauf­feurs van duizenden euro's in omgeving Uden en Veghel

UDEN/VEGHEL/SINT HUBERT - Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur is woensdagmiddag op merkwaardige wijze beroofd van duizenden euro's op de Hapseweg in Sint Hubert. Hij werd staande gehouden door nepagenten in een lichtkleurige BMW met een ‘Stop Polizei’ bord. In de omgeving van Veghel en Uden vonden vijf soortgelijke berovingen plaats.