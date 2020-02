Vergaderen in het schuurtje van Martien en Toon R.

De wanhopige zoektocht naar een oplossing tegen de jeukrups

10:11 DEN BOSCH - Ze waren al met veel. En het aantal eikenprocessierupsen dreigt alleen maar verder toe te nemen. De opmars van de jeukrups lijkt onstuitbaar. Gemeenten schieten in de paniekstand en proberen, ieder voor zich, talloze bestrijdingsmethoden. Maar, in de aanloop naar een nieuw jeukseizoen, vertellen experts een ongemakkelijke waarheid: één ultieme oplossing is er niet.