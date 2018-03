Verhaal aangevallen en bedreigde Brabantse (25) krijgt onverwachte plotwending: ‘Het gaat mij helemaal niet om een schadevergoeding’

Op een doordeweekse dag in november rijdt Siraji (25) naar haar werk. In haar straat, de Rijnauwenstraat in Breda, komt een auto met aanhanger abrupt de stoep af rijden. De bestuurder snijdt haar af, waarna Siraji claxonneert. Dat schiet de man in het verkeerde keelgat. Hij stapt uit, loopt tierend op Siraji af en slaat er op los. Op de auto welteverstaan, aangezien Siraji de autodeuren net op tijd op sluit. De man vernielt de voorruit van de bolide, breekt de radioantenne bijna af en piept er weer tussenuit. Siraji doet aangifte.

Hoewel justitie de zaak aanvankelijk seponeert, begint het balletje, mede door toedoen van deze krant, weer te rollen. Siraji deed afgelopen week namelijk haar beklag over de vreemde gang van zaken.

Waterdicht alibi

De initiële verdachte, die 20 februari door de politie is verhoord, krijgt lucht van het verhaal en onderneemt direct actie. In zijn verhoor bij de politie geeft hij, die niet met naam en toenaam in de krant wil, al aan dat hij een waterdicht alibi heeft. Maar nog belangrijker: hij attendeert de politie op de echte dader. Een uitdraai van het computersysteem onderschrijft dat een andere medewerker van het bedrijf de bestuurder van de auto was. De politie doet niets met dat bewijs en de zaak wordt geseponeerd.

Dat nieuws komt de initiële verdachte ter oren, waarna hij contact opneemt met de politie om op die manier weer in contact te komen met Siraji.

Opluchting

“Dat was afgelopen donderdag”, legt ze uit. “Hij was verbolgen, zat er mee in de maag. Hij had de politie tijdens het verhoor immers doorgegeven wie de echte dader was. Dat de politie daar uiteindelijk niks mee deed, zat hem erg dwars.” Siraji is ontzettend blij met de daadkracht van de man, want hij zocht naar aanleiding van het verhaal in deze krant óók contact op met zijn collega.

“Hij vertelde mij dat hij hem heeft opgezocht en er op aan heeft gedrongen om zichzelf aan te geven”, vertelt de opgeluchte Siraji. En zo geschiedde. Siraji is bijzonder opgelucht. Het gaat haar overigens helemaal niet om een schadevergoeding. “Ik vind het belangrijk dat mensen elkaar op slecht gedrag aanspreken. En dat de politie en justitie met bewijs aan de slag gaan. Dat is niet gebeurd. Nu komt er weer schot in de zaak. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomst. Ook wil de echte verdachte zijn excuses aan mij aanbieden. Die afspraak is nog niet gemaakt, maar gaat wel komen.”

Wanneer de man wordt voorgeleid, is nog onduidelijk.