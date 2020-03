Verhuizen coronapatiënten naar rest van het land gaat door: nu al meer dan 200 Brabanders overgeplaatst

Doorbraak in geruchtma­ken­de zaak bloed­prik-babbel­trucs: man en vrouw aangehou­den

17:12 Een 22-jarige man uit Utrecht en een 21-jarige vrouw uit Ede zijn aangehouden in verband met zeven bloedprik-babbeltrucs die in oktober vorig jaar in onder meer Eindhoven zijn gepleegd. De politie sluit niet uit dat snel nog meer aanhoudingen volgen.