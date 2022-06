Verkeer over vluchtstrook na ongeluk op A73

Met video Boswachter zet drone in voor start maaisei­zoen: acht reekalfjes gered

Het maaiseizoen is weer begonnen en dat is gevaarlijk voor dieren die in weilanden verblijven. Boswachter Erik de Jonge zette maandagochtend op de Brabantse Wal bij Steenbergen samen met een vrijwilliger een drone in om dieren op te sporen. Het lukte hen om acht reekalfjes en een aantal fazantenkuikens van de maaimachines te redden. De komende dagen doorzoeken ze ook weilanden in Midden- en Zuidoost-Brabant.

14 juni