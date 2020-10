Veroorzaker ongeval met twee doden bij Made hoeft niet meer terug de cel in

Nieuwsover­zicht | Forse straf voor feestcafé dat coronare­gels overtrad - Bierbezor­ging gaat ‘s avonds wél door

17 oktober Een halfjaar lang verplicht twee uur eerder dicht dan de cafés in de buurt. Dat is de straf die de burgemeester van Roosendaal geeft aan feestcafé Bij Moeders, dat afgelopen woensdag de coronaregels flink aan de laars lapte met een groot feest. Ook bierkoeriers in Brabant lijken het niet allemaal even netjes op te hebben met de regels. Zo gaat The After door met bezorgen, ook na 20.00 uur ‘s avonds. En het was de dag waarop veel Albert Heijns nog altijd kampten met lege schappen, na de brand in een distributiecentrum in Tilburg, afgelopen woensdag.