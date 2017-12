Verraste raadsleden uit Moerdijk reageren geschokt op nieuws Fred Wozniak

,,We hadden dit absoluut niet verwacht", zegt CDA-lijsttrekker Désirée Brummans. ,,Het was heel erg schrikken." Net als alle andere partijen werkt het CDA met VOG's, ofwel Verklaring Omtrent het Gedrag; in de volksmond de verklaring van goed gedrag. ,,Maar we gaan niet de administratie van onze leden controleren", zegt Brummans. ,,Dit is een onderzoek van de Fiod en dat staat los van de politiek."



Maar het straalt wel af op het beeld dat de burger van de politicus heeft. Brummans: ,,Het vertrouwen van de burger in de politiek is het belangrijkste. Dat heeft een deukje opgelopen. En dat vind ik nog het ergste. Maar... het is nog maar een onderzoek!"