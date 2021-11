Verrekte koekwaus viral op TikTok: 'Het aantal filmpjes houdt sinds vorige week niet op’

Zelf hebben Nikolette en George geen TikTok, maar de constante stroom berichtjes van familie en bekenden was op een gegeven moment niet meer te negeren. ,,Toen vorige week de eerste filmpjes op TikTok verschenen, kregen we vaak de vraag of het ons liedje was", zegt George enthousiast. ,,Het is echt leuk. Elke dag komen er steeds meer video’s binnen. Het is sinds vorige week niet meer opgehouden.”