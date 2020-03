Verscherpte coronamaatregelen: voetbalseizoen voor amateurs voorbij

Brabantse festivals balen als een stekker van verbod: ‘Maar er zijn nu belangrij­ke­re dingen dan dit feest’

21:03 DEN BOSCH - De kogel is door de kerk: Bevrijdingsfestival Brabant gaat niet door. Net als Rebirth, 7th Sunday, Paaspop, Jazz in Duketown, Roadburn en al die andere festivals die tot 1 juni in de agenda staan. Of beter: stonden. Het verbod op samenkomsten vanwege het coronavirus zet overal een streep door.