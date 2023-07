Verstekeling verlegt werkterrein: Nederlandse zeehavens niet langer hotspot voor oversteek naar Engeland

Update en video Boze klant steekt medewerker van Domino’s Pizza in Veghel, verdachte op blote voeten gepakt na zoektocht

VEGHEL - Op het Bolkenplein in Veghel is donderdagavond een steekincident geweest. Een medewerker van Domino’s Pizza werd belaagd door een agressieve man. Het slachtoffer is lichtgewond geraakt.