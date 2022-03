Vertraging verbouwing school in Gennep omdat ‘mensen elkaar voor de voeten liepen’

Hij is wel blij dat er nu eindelijk vaart wordt gemaakt met de verbouwing van dat schoolgebouw, al noemt hij de oplossing nog steeds ‘second best’. Het liefst had Mikado de leerlingen van het speciaal onderwijs ondergebracht in het nieuwe Kind Expertise Centrum in Gennep, waar alle scholen voor basisonderwijs sinds september vorig jaar zijn ondergebracht.

Mikado de klos

Nog voordat de nieuwbouw klaar was, was echter duidelijk dat die te klein was voor het totaal aantal leerlingen. Mikado - dat het aantal leerlingen flink zag groeien - was de klos en moest op zoek naar een alternatief. Uitbreiden van het Kind Expertise Centrum was niet mogelijk, verbouwen van het bestaande schoolgebouw aan de Stiemensweg wel. De scholieren zouden er eigenlijk al begin dit jaar terechtkunnen.

Quote Het proces verliep vanaf het begin al stroef Werner Willemsen , Schoolbestuur Mikado

Volgens de gemeente is de vertraging mede veroorzaakt door het feit dat toch nog eens gekeken is of het kind Expertise Centrum geen optie was. Het antwoord? Nee, dat is het niet.

Flinke klus

Het wordt de Stiemensweg. Waar de leerlingen van Mikado eerder al zaten, maar vertrokken toen het aantal scholieren juist afnam. Nu zitten ze in het schoolgebouw waar voorheen Maria Goretti zat (aan de Picardie). In de wachtstand. ,,Het proces dat aan het begin al stroef verliep, is op een gegeven moment helemaal stil komen te liggen”, zegt Willemsen.

De gemeente Gennep belooft nu dat de leerlingen er in het nieuwe schooljaar terecht kunnen. Uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat het gebouw ‘in redelijke staat is’, meldt de gemeente. ,,Ik geloof dat niet op voorhand”, zegt Willemsen. Volgens hem moet er nog flink geklust worden voordat de scholieren er terechtkunnen.