Vertrouwen Brabanders in corona-aanpak van instanties slinkt gestaag

Met name het oordeel over het Rijk is er sinds de vorige meting in juni flink op achteruit gegaan. Destijds had 22 procent van de ondervraagden ‘veel vertrouwen’ in de corona-aanpak, nu is dat nog 9 procent. 36 procent van de Brabanders geeft momenteel aan weinig of geen vertrouwen in het beleid te hebben. Het verschil met de eerste enquête in april is nog groter: toen had slechts 9 procent weinig of geen vertrouwen in het Rijk, dat toen nog op veel vertrouwen kon rekenen van 40 procent van de geënquêteerden. In iets mindere mate hebben ook gemeenten, het RIVM en de gezondheidszorg te maken met een tanend vertrouwen. De rapportcijfers voor de gezondheidszorg liggen daarbij wel aanmerkelijk hoger dan bij de andere instituties: daar heeft 31 procent nog altijd veel vertrouwen is, en 14 procent weinig of geen vertrouwen.

Frustratie neemt toe

Ook de frustratie van Brabanders over de coronacrisis neemt volgens de laatste meting toe. 22 procent van de ondervraagden geeft aan zich ‘gefrustreerd te voelen over de huidige situatie’. Dat is aanmerkelijk hoger dan in de vier voorgaande enquêtes. Ook de bezorgdheid neemt weer toe (nu 49 procent), maar die score lag tijdens de eerste golf nog wel een stuk hoger. Ook de angst voor het virus lijkt vooralsnog minder dan in het voorjaar: begin april gaf nog 16 procent aan zich ‘bang’ te voelen, nu is dat 6 procent, nauwelijks meer dan in juni. Op het algehele levensgeluk van de Brabander hebben al die sentimenten overigens geen groot effect: de ondervragen geven hun leven gemiddeld het rapportcijfer 7,1. Die score ligt in alle metingen tot nu toe zo goed als gelijk. Opvallend is wel dat jongeren (18-44 jaar) met een 6,8 aangeven minder gelukkig te zijn dan 55-plussers, die hun leven met een 7,4 beoordelen.

Jongeren lijken meer te worstelen

Sowieso lijken jongeren op dit moment meer dan ouderen te worstelen met de gevolgen van de coronacrisis. Zo is het draagvlak voor de maatregelen onder jongeren over het algemeen kleiner dan bij ouderen. Ook geven jongeren aan zich minder goed aan de voorschriften te houden dan dat ouderen dat doen: ze geven bijvoorbeeld vaker aan niet altijd anderhalve meter afstand te houden en gaan vaker toch hun huis uit bij klachten. In zijn algemeenheid lijken bij ouderen de zorgen groter over het virus zelf, terwijl jongeren meer zorgen hebben over de maatschappelijke gevolgen. Zo hebben jongeren meer zorgen over hun financiële situatie, hun werk en hun mentale gezondheid. Ouderen maken zich juist vaker druk over kwetsbare mensen in hun omgeving, of anderen die zich niet aan de maatregelen houden.

Volledig scherm Het vertrouwen dat Brabanders hebben in de corona-aanpak van instituties neemt over de hele linie af. © Het PON/Provincie Noord-Brabant