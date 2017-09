Vervang ook gelijk het Oranje-publiek

Zolang je wint, is er niet zoveel aan de hand. Je kunt er goed geld mee verdienen. Maar het punt is: het heeft nog zo weinig met voetbal te maken. We zijn zo ver afgedwaald van de essentie. Van het spel zelf, met al zijn sentiment, met al zijn bloed en zijn tranen. Daar is weinig nostalgisch of romantisch aan. Het is het verschil tussen topsport en vrijblijvende folklore. Als het voetbal centraal had gestaan rondom Oranje, dan hadden ze veel vaker in de Kuip gespeeld, want daar ligt het beste speelveld. En toeval of niet: daar presteert het Nederlands elftal al jaren beter dan in de Arena.



Als het voetbal de hoofdzaak is, dan bouw je voor een belangrijke interland geen carnavalsentourage. Dan duw je Dutchy even terug in zijn hok. Dan probeer je van Oranje niet een gezellig gezins-uitje te maken.



Het is niet de schuld van het publiek dat Oranje faalt natuurlijk. Maar als Nederland straks nog enige kans wil maken tegen Zweden, dan zou je goedbeschouwd het hele stadion moeten vervangen. Dan heb je ander publiek nodig. Dan moet het kolken zoals in de Kuip tegen Heracles laatst, of zoals bij Ajax - FC Twente in mei 2011, of zoals bij NAC - NEC in de play-offs desnoods, en anders zoals bij FC Twente tegen Tottenham Hotspur in 2010.



Als we dan toch terug moeten naar de basis met ons Nederlandse voetbal, en alles gaat op de schop, neem dan ook gelijk het publiek mee.