Vervuilde cocaïne aangetroffen in Brabant: groot risico voor gebruikers

DEN BOSCH - Vervuilde cocaïne vormt op dit moment in het land een groot gezondheidsrisico voor gebruikers. Nadat in ketamine- en cocaïnemonsters de levensgevaarlijke stof atropine werd aangetroffen, waarschuwen instanties waaronder verslavingszorginstelling Novadic-Kentron vrijdag landelijk voor de grote risico's. Ook in Breda is de stof gevonden in drugsmonsters.

Hoe groot het gevaar is, durft woordvoerder Charles Dorpmans van verslavingszorginstelling Novadic-Kentron niet exact te zeggen. ,,We weten niet of de vervuilde partij wijdverspreid is. Maar enkele milligrammen atropine zorgen al voor ernstige klachten. Een flinke snuif cocaïne kan levensgevaarlijk zijn. Dit kaliber vraagt om een flinke waarschuwing."

Bij een overdosis atropine kunnen gebruikers onder meer last krijgen van hartkloppingen, verwardheid, hallucinaties, bewusteloosheid en epileptische verschijnselen. In het ergste geval kunnen gebruikers overlijden.

Breda

De afgelopen week zijn er bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem drugspoeders ingeleverd waarin de stof is aangetroffen. In Brabant gaat het om een monster in Breda. Uit de omgeving van Eindhoven en Helmond zijn nog geen meldingen bekend. Ook zijn er begin dit jaar bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum meldingen geweest van gezondheidsincidenten in Brabant en Rotterdam-Rijnmond waarbij er vermoedelijk sprake was van blootstelling aan atropine.

Een waarschuwing van deze omvang komt niet jaarlijks voor. Novadic-Kentron maakte het sinds 2002 tien tot twaalf keer mee, zegt Dorpmans. De verslavingszorginstelling gaat de komende weken via flyers en sociale media gebruikers actief waarschuwen. Dat zal een week of drie worden doorgezet, waarna wordt bekeken of er nog nieuwe, vervuilde monsters zijn binnengekomen op testlocaties.

Populair