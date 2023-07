Verwacht noodweer in Brabant zet streep door evenementen: hagel, onweer en windstoten op komst

Ruim 16.000 mensen klommen al naar het dak van de Sint-Jan, voor de diners is ook veel animo

DEN BOSCH - De Avontuurlijke Klim naar de nok van de Sint-Jan slaat aan. Sinds 24 mei hebben ruim 16.000 mensen deelgenomen. ,,Het is een overweldigend resultaat. De Klim is bijna elke dag uitverkocht. Tot nu toe is in totaal is ruim 376.000 euro ingezameld voor de restauratie van de Sint-Jan.”