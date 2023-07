Verwacht noodweer in Brabant zet streep door evenementen

Automobi­list rijdt zonder uitlaat en onder invloed van drugs door Vught, man (24) uit Bruchem aangehou­den

VUGHT/BRUCHEM - Een 24-jarige automobilist is zaterdagmiddag door de politie in Vught aangehouden, omdat hij onder invloed van softdrugs achter het stuur zat. Hij viel op, omdat de auto waar hij in reed geen uitlaat had. Die maakte daardoor veel lawaai.