Verwarde man (58) verwondt eigen vrouw en kind met mes in Bergen op Zoom

Verbijste­ring na fataal steekinci­dent - Tatoeëer­ders vrezen kleurloze plaatjes

In de straat in Den Bosch waar de 20-jarige Anouk den Dekker werd doodgestoken heerst maandag verslagenheid. De sporen zijn nog duidelijk te zien. Verder blijkt de verdachte chauffeur die zaterdag een 31-jarige man in Oosterhout doodreed een bekende van het slachtoffer te zijn. Ook kijkt John de Bever terug op zijn deelname aan Expeditie Robinson. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

25 oktober