Verwarde mensen op straat, aanpak blijft maar falen: ‘Ambulance rukt soms twee keer per dag uit voor zelfde persoon’

Wim Daniëls knort het land door op zoek naar dorpsge­voel: ‘We moeten zorgen dat het niet verkwan­selt’

4 januari Wat is de toekomst van het dorp? Die vraag beantwoorden Huub Stapel en Wim Daniëls in de zesdelige serie Het Dorp, waarvan de eerste aflevering 6 januari op Omroep Max te zien is. ,,We gaan onder andere op bezoek in Reusel en in mijn geboortedorp Aarle-Rixtel.”