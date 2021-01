Verwarde mensen op straat, aanpak blijft maar falen

Nieuwsover­zicht | Eerste prikken woensdag al in Veghel - Weer aanslag op Poolse super

4 januari De eerste zorgmedewerkers ontvangen woensdag al hun vaccinatie bij de GGD in Veghel of in een ziekenhuis. Het aantal positieve coronatesten in Brabant lag sinds een maand voor het eerst onder de duizend. En weer werd er een aanslag gepleegd op een Poolse supermarkt. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht