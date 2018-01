Verwarde vrouw zorgt voor paniek in appartementencomplex Eindhoven, 'haar sokken stonden in brand'

De meldster was op huisbezoek bij de vrouw, toen deze dreigde om de woning in brand te steken. Ze kon haar patiënt niet kalmeren. De situatie werd daarna dusdanig dreigend dat de begeleidster de woning verliet en de politie inschakelde.

Terpentine

De politie, die het voorval zaterdag op Facebook meldt, constateerde dat er brand in de woning was. Dat zorgde voor flinke rookontwikkeling. Via een ingeslagen raam klommen agenten het appartement binnen. De vrouw had op dat moment daad bij woord gevoegd. Haar sokken stonden in brand en ze had een fles terpentine vast.