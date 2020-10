Verzameldrift in het bos: ‘Iets meenemen prima, maar geen emmers vol’

Wandelaars die massaal kastanjes, noten en andere decoratieve elementen in grote aantallen uit het bos meenemen en weinig oog hebben voor de natuur. Het is een doorn in het oog voor Staatsbosbeheer. Boswachters trekken daarom aan de bel. ,,Als dit zo doorgaat, is het op lange termijn schadelijk voor het bos. Maar het is ook een verstoring voor de dieren die zich nu voorbereiden op de winter’’, vindt Tim Rommens, boswachter in het westen van Brabant, in het Markiezaat.

Wat is het eigenlijk het probleem?

,,Dat mensen iets uit de natuur meenemen is natuurlijk helemaal niet zo erg. Eigenlijk juichen we dat alleen maar toe. Zeker als kinderen iets pakken voor de herfsttafel op school. Dan gaat het om een klein beetje voor eigen gebruik. Maar het is niet de bedoeling dat mensen zakken of emmers vol meenemen. Daarmee breng je op lange termijn schade toe aan het bos. De vruchten zorgen voor verjonging van het bos. Groeit iets niet uit tot een plantje dan wordt het opgegeten of zijn het voedingstoffen voor de bomen en struiken die er al staan. Dat is heel belangrijk.’’

Hoeveel mag je dan meenemen uit het bos?

,,Als richtlijn zeggen wij dat je een champignonbakje mag vullen, ongeveer 250 gram. Dat is prima. Mensen hoeven ook zeker niet van het pad af om mooie dingen te vinden. Als je via de paden een mooie wandeling maakt, kom je genoeg moois tegen in de natuur. Soms hebben wandelaars de neiging om juist van het pad te gaan, maar daarmee verstoren ze de natuur en de dieren. Ze bereiden zich nu voor op de winter. Op een winterslaap, winterrust of de vogels op hun trektocht. Daarom doen ze zich tegoed aan allerlei vruchten in het bos.

En nu? Hoe gaan jullie de verzameldrift tegen?

,,We kunnen de mensen alleen maar vragen om met respect voor de natuur in het bos te recreëren. Iets meenemen is prima, maar alleen voor eigen gebruik. En pas ook op met paddenstoelen. Sommige paddenstoelen zijn giftig of heel zeldzaam. Voor het plukken van paddenstoelen heb je echt kennis van zaken nodig.’’