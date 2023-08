Video van de dag: deze mensen bakken en verpakken 60.000 worstenbroodjes per week

Transfer­ver­zoek door NAC ingewil­ligd, Van der Sande tekent voor drie jaar in Den Haag: ‘Hoort bij één van de mooiere clubs van Nederland’

Jort van der Sande is dinsdagmiddag door ADO Den Haag officieel gepresenteerd als nieuwe speler. Met dank aan NAC dat naar eigen zeggen bereid was mee te werken aan een overstap, omdat de 27-jarige meermaals intern zijn vertrekwens kenbaar had gemaakt.