Vier Brabantse ‘beroepscriminelen’ uit Tilburg en Den Bosch moeten voor jaren de gevangenis in

Bosschenaar Van D. was als enige verdachte niet aanwezig bij de uitspraak van de rechtbank in Breda. ,,Hij is er ook niet vandoor”, verzekerde zijn advocaat Yannick Quint. Van D. wordt gezien als de man die een aantal Mexicanen naar Nederland haalde voor het maken van crystal meth. Hij zou in rechtstreeks contact hebben gestaan met een Mexicaan die zich op zijn versleutelde Encrochat-telefoon ‘Pablo Ice-cobar’ noemde, de man die in Nederland al vier crystal meth-labs zou hebben opgezet. Ice is in het drugsmilieu een van de namen voor crystal meth.