Vier leerlingen mishandelen docent op Bergs Aventurijncollege: ‘Ongekend heftig en gecoördineerd’

COLUMN PLAATS DELICT Happy times en drugs, het valt niet altijd samen

13 oktober Het Trimbos-Instituut publiceerde maandag een onderzoek dat buitengewoon slecht nieuws bevatte voor iedereen die pleit voor het legaliseren van xtc en andere partydrugs. Steeds meer Nederlanders belanden na drugsgebruik in het ziekenhuis, zo luidde de belangrijkste conclusie van de Monitor Drugsincidenten. In het rapport is exact te lezen hoe het komt dat een groeiend aantal drugsgebruikers op de afdeling Spoedeisende Hulp terecht komt. De xtc-pillen worden sterker, het tripmiddel ketamine (dat ook gebruikt wordt voor het verdoven van paarden) is bezig aan een opmars en het gebruik van ghb is niet te stuiten.