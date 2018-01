Vier redenen waarom de buschauffeurs staken

Werkdruk: 'Rennen voor het toilet'

,,Chauffeurs komen elke dag gemiddeld kwartier te kort. Het verkeer wordt steeds drukker", vertelt Daan van Baal, kaderlid van vakbond CNV en actieleider. ,,Vergeleken met vroeger moeten we veel meer doen in dezelfde tijd", vult buschauffeur en FNV-kaderlid Louis Herbergs aan.

Met de nodige gevolgen van dien, vertelt Herbergs. ,,Neem een station als dat van Breda. Als je de bus bij halte A neerzet, moet je naar de andere kant van het station lopen. Aangezien het station heel lang is, kost dat ongeveer tien minuten. Dan moet je er tegen racen om op tijd te kunnen vertrekken." Van Baal: ,,De werkgevers zijn op de hoogte van de problemen, maar er wordt niets mee gedaan." Een van de wensen: een plaspauze bij dienstdelen die langer dan twee uur duren.

Salaris: 'Niks erbij gekregen'

Daarnaast gaat het cao-conflict tussen chauffeurs en werkgevers over het salaris van de buschauffeurs. Herbergs: ,,Werkgevers hebben nu aangegeven ons in drie jaar tijd zes procent loonsverhoging te willen geven." Actieleider Van Baal komt met de de eisen van de bond: ,,Drieënhalf procent per jaar erbij is wat we willen. We hebben in de afgelopen tien jaar, buiten de inflatiecorrectie, geen salaris erbij gekregen." Ook zien ze graag een bijdrage van werkgevers aan een persoonlijk ontwikkelbudget, zodat de chauffeurs zich kunnen bijscholen.

Veiligheid: 'Steeds meer agressiviteit'

Volledig scherm © Saminna van den Bulk ,,We begonnen met acht toezichthouders voor Bergen op Zoom tot aan Oosterhout, maar sinds 1 januari zijn dit er nog maar zes. Dan zijn er nog een aantal parttimers. Kijk eens naar de RET (rotterdamse Elektrische Tram, red.): die hebben twee keer zoveel mensen op veiligheid", vertelt Gerard Abbenhuis, toezichthouder bij Arriva. Hij en zijn collega's voeren controles uit in de bussen en komen toegesneld als chauffeurs te maken krijgen met agressieve reizigers.

Maar door de bemensing wordt dat lastiger. En die agressiviteit is alleen maar erger geworden sinds het verbannen van cashgeld uit de bus, denkt hij. ,,Nu worden mensen boos omdat ze niet met cash mogen betalen. Alleen in de maand december hadden we zeker al twaalf incidenten. We zijn met minder mensen en het gebied is groot: gebeurt er iets in Breda, kan ik bij wijze van spreken uit Bergen op Zoom moeten komen", vertelt hij. De toezichthouder kaartte het aan bij Arriva: ,,Die wijzen dan naar de camera's in de bus. Nou ja, dan staat het in ieder geval goed in beeld als ik een klap in m'n gezicht krijg."

'Tekort' aan chauffeurs: 'Reservespeler op de bank'

,,Overal lees je dat er een schreeuwend tekort is aan chauffeurs, maar als je wilt, kom je bijna niet aan de bak", vertelt een 26-jarige chauffeur. Ze heeft een flexcontract: ,,Je krijgt drie ingevulde roosters, maar moet vijf dagen beschikbaar zijn." Op zich geen punt, zegt ze: ,,Maar het zou gaan om een doorstroomsysteem. Voor elke oudere die eruit gaat, zou er een jongere in de plaats komen. Van de 27 die er in Breda over de afgelopen twee jaar uit zijn gegaan, is er geen enkele jongere in de plaats gekomen", zegt ze. ,,Ik vind het echt heel leuk werk, maar dit is zo jammer. Ik wil zo graag, maar voel me een reservespeler op de bank."

Ook een gepensioneerd chauffeur van 66 jaar wil graag bijspringen: ,,Er wordt gekampt met structurele tekorten. Het komt voor dat lijnen uitvallen omdat er geen chauffeurs zijn. Ik heb me aangeboden en gepensioneerden worden op andere plekken wel weer ingezet, behalve bij Arriva in Brabant. Ze smeken om chauffeurs, maar ondertussen?"