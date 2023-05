Vierdaagse Oud Gastel onder nieuwe organisatie meteen succes met 400 deelnemers

Gewone fiets bijna twee keer zo gezond als e-bike: zoveel calorieën verbrand je per uur

Drie op de tien Nederlanders rijdt inmiddels op een elektrische fiets. Ook relatief jonge fietsers zijn overstag. Is dat nou goed nieuws? Want trappen met ondersteuning is toch lang niet zo gezond als jezelf verplaatsen op een gewone fiets? De Fietsersbond en een bewegingswetenschapper zetten op een rij wat de verschillen zijn.