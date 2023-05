Vijf bedrijfsongelukken in Brabant hadden dit jaar een dodelijke afloop

Fusie Nulandia en Be Quick niet van de baan, máár: ‘Sportcom­plex moet écht naar een andere plek’

NULAND - Al jaren dansen voetbalclub Nulandia en korfbalclub Be Quick de openingsdans van een op handen zijnde fusie, maar daar blijft het dan ook bij. Het is wachten op de gemeente wat de clubs betreft, want zij hebben één wens: een nieuw sportcomplex.