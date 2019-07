Vijf jaar na de ramp met de MH17: de indrukwekkende rouwstoet vanuit Eindhoven in beeld

Kaketoe Chanel uit Helmond al acht weken vermist: ‘Ik ben ervan overtuigd dat ze ergens binnen wordt gehouden’

16 juli HELMOND - In een oogwenk gebeurt het. Kaketoe Chanel vliegt door een klein kiertje naar buiten in Helmond. Baasje Andrea Rudek-de Roy uit Helmond probeert haar nog tegen te houden maar dat mag niet baten. Chanel is weg.