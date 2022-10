Vijf jaar na haar overlijden een nieuwe cd van zangeres Sandra Reemer: ‘Belangrijk dat we haar niet vergeten’

Vughtse doctor Ruben van Boxtel wint 1,5 miljoen dollar voor zoektocht naar superstam­cel

NEW YORK/VUGHT - Dr. Ruben van Boxtel uit Vught kreeg vandaag in New York de NYSCF Robertson Stem Cell Investigator Award uitgereikt. Daarmee wint hij 1,5 miljoen dollar voor zijn zoektocht naar een superstamcel.

