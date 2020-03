Vijf tips voor corona-thuisblijvers om mentaal fit te blijven, met dank aan YouTube-psycholoog Najla

Lente en quarantai­ne: dit kun je nu (samen met je kinderen) doen in de tuin

14:22 We leren leven met de uitbraak van het coronavirus, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Thuiswerken, kinderen thuis les geven en zo weinig mogelijk de deur uitgaan. Je zou bijna vergeten dat ondertussen de lente er aan zit te komen en het lekker warm is buiten. ,,Dit is het ideale moment om de tuin in te gaan”, aldus Kees van Leijsen, eigenaar van tuincentrum GroenRijk in Oosterhout.