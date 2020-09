Vijfde geweldsdode in maand tijd in Oost-Brabant: man doodgeschoten in Boxmeer

BOXMEER - Aan de Leeuwerik in Boxmeer is deze woensdagavond een man op straat doodgeschoten. Hulpdiensten hebben op straat nog geprobeerd het slachtoffer te redden maar de hulp mocht niet meer baten. Het is de vijfde geweldsdode in één maand tijd in Oost-Brabant.

Wat zich aan de Leeuwerik heeft afgespeeld is nog niet helder. Aanvankelijk kwam de reguliere hulpverlening op gang en leek het te gaan om een ongeval. De man werd gevonden in een brandgang. Hij bloedde hevig.

Gedurende de inzet werd duidelijk dat het om een geweldsdelict ging en schakelde de politie over op kogelwerende vesten. De locatie waar het slachtoffer is aangetroffen werd met rode linten afgezet als een mogelijke plaats delict. Later zijn zichtwerende schermen geplaatst.

Vijf harde knallen

Omwonenden zeggen in elk geval vijf harde knallen te hebben gehoord vlak voordat de man werd aangetroffen. Het slachtoffer is gevonden in een brandgang tussen de woningen.

Volgens een politiewoordvoerder troffen de hulpdiensten de man zwaargewond aan. Over de identiteit van de man is nog niets bekend.

Grijze VW Golf

Volgens mensen in buurt zou direct na het schietincident een grijze VW Golf met piepende banden zijn weggereden. Wie het slachtoffer is, konden buurtgenoten niet zeggen. Maar getuigen fluisteren dat het wel eens zou kunnen gaan om een afrekening in het drugscircuit.

Vijfde geweldsdode in maand tijd

Het is de vijfde geweldsdode in Oost-Brabant in een maand tijd. Eerder werden al mensen om het leven gebracht in Uden, Sint-Michielsgestel, op de Woenselse Markt in Eindhoven en op het terrein van de GGzE, eveneens in Eindhoven.

