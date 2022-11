Vijfhonderd hondjes in illegale puppyfabriek: aangifte tegen Brabantse horrorfokker

EERSEL - Een ‘horrorfokker’, noemen ze hem. House of Animals zegt deze week aangifte te gaan doen tegen de eigenaar van een ‘illegale puppyfabriek’ in Eersel. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie leven daar zeker vijfhonderd honden onder erbarmelijke omstandigheden, bovendien op een plek waar dat volgens het bestemmingsplan niet mag. De club spreekt van Oost-Europese toestanden.

Om dat aan te tonen maakte House of Animals undercoverbeelden. Te zien zijn erg veel dieren op betonnen vloeren en in veel te kleine, vieze hokken. De dierenwelzijnsorganisatie is van mening dat de honden hierdoor veel stress vertonen. ,,Er zijn zeer getraumatiseerde honden te zien, met onder andere het kennelsyndroom, waarbij ze als een bezetene eindeloos rondjes draaien in hun hok. Dieren wordt essentiële zorg onthouden.”

Ontlasting, vies drinkwater en rauw vlees

,,De dieren liggen in hun ontlasting en urine en het drinkwater is ernstig vervuild. Ze krijgen rauw vlees, dat volgens ooggetuigen in de hokken blijft liggen bij temperaturen tot boven de dertig graden”, stelt de club, die vaker beelden van verwaarloosde dieren naar buiten brengt. ,,Grootschalige broodfok van puppy’s is ook in Nederland nog steeds mogelijk.”

Karen Soeters van House of Animals: ,,De hoeveelheid geconstateerde overtredingen is dusdanig groot en dermate ernstig, dat er geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat er sprake is van ernstige dierenmishandeling, waaronder verwaarlozing en het onthouden van medische zorg.”

Volledig scherm In Eersel maakte dierenwelzijnsorganisatie House of Animals undercoverbeelden van zo'n vijfhonderd honden. De dieren zouden ernstig verwaarloosd worden. © House of Animals

House of Animals Waar kennen we House of Animals ook alweer van? De Nederlandse organisatie richt zich al ruim tien jaar op dierenwelzijn in binnen- en buitenland en stelt naar eigen zeggen dossiers samen over illegale handelaren. Onder meer Bert’s Animal Verhuur, waar meer dan honderd dieren waaronder 95 honden, varkentjes, alpaca’s en flamingo’s leven, kwam door House of Animals op de radar bij instanties als de politie en NVWA. De club is ook veelvuldig actief in Brabant. Dat noemt Karen Soeters het ‘walhalla van de broodfokkers’. Ze deed die uitspraak na de aanhouding van een dierenarts in Veldhoven. House of Animals voert verder al lange tijd strijd met een hondenhandelaar uit Diessen. Ook beschuldigde het team een handelaar in Chaam ervan zaken te doen met frauderende dierenartsen uit Hongarije.

Aangifte

Het onderzoek naar de ‘malafide broodfokker’ startte House of Animals naar aanleiding van meerdere meldingen. Er zouden doodzieke puppy’s worden verkocht. Dat zouden oud-medewerkers volgens House of Animals bevestigen. Het team van House of Animals bezocht de fokker in Eersel drie keer, deed zogenaamd een aankoop en werkte stiekem als vrijwilliger. ,,Om zo de afdelingen te kunnen bezoeken waar je als potentiële pupkoper niet komt.”

Vier recent aangekochte honden zouden extreem angstig zijn, diverse pijnlijke ontstekingen hebben en ziektes hebben die besmettelijk zijn voor mensen. Soeters: ,,Toen ik de eerste beelden zag van deze broodfokker, kon ik mij niet voorstellen dat dit in Nederland is. Bij deze fokker zijn de dieren productiemachines en gaat het er alleen om zo veel mogelijk geld te verdienen. Afschuwelijk en onbegrijpelijk dat hier niet keihard tegen wordt opgetreden. Het zijn Oost-Europese praktijken, maar dan in ons eigen Brabant.”

Als de fokker geconfronteerd wordt met zijn handelswijze, wil hij niet op camera reageren. House of Animals doet aangifte tegen hem.

