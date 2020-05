Vijftien kilo drugs verstopt in auto: OM eist vier jaar cel tegen Tilburger

BREDA - Justitie eist vier jaar cel, waarvan één voorwaardelijk, tegen een 26-jarige Tilburger die op 20 februari werd aangehouden met een auto vol drugs. In een verborgen ruimte bleek vijftien kilo te zitten. In zijn woning vond de politie ook nog grote hoeveelheden drugs.

De verdachte zei niet te hebben geweten dat er in drugs waren verstopt in de auto. Een kennis van hem had gevraagd of hij de auto van Tilburg naar Breda wilde brengen, tegen een vergoeding van 150 euro. Rijdend op de snelweg bij Molenschot werd hij door de politie aangehouden.

Magneet

Het Openbaar Ministerie erkende dat de 26-jarige Tilburger 'geen grote speler’ is in de drugsindustrie, maar dat hij toch geweten moet hebben wat er in de auto zat. Ook de rechtbankvoorzitter hield hem voor dat het toch wel vreemd was, 150 euro krijgen om een auto van Tilburg naar Breda te rijden.

De verdachte zegt dat hij voor hij in de auto stapte de wagen doorzocht, maar niks vreemds had. Van de verborgen ruimte zei hij niks te weten. Hij zou slechts de auto naar het opgegeven adres in Breda-Noord hebben moeten rijden en daar de sleutels plus een magneet in de brievenbus moeten duwen. Die magneet, zo bleek later, was bedoeld voor het openen van de verborgen ruimte in de auto.

'Schandalig weinig moeite’

Advocaat Arthur van der Biezen deed een vergeefse poging om de zaak te laten aanhouden. Volgens hem hebben politie en justitie veel te weinig onderzoek gedaan naar andere betrokkenen bij de drugshandel, bijvoorbeeld naar de eigenaar van de auto of naar de man die opdracht gaf voor ‘het klusje'. ,,Justitie doet wel erg weinig moeite om de waarheid te vinden. Eigenlijk vind ik dat schandalig. Tegen mijn cliënt, die geen strafblad heeft en door anderen een oor is aangenaaid, wordt nu een enorme straf geëist. Hier zitten grote jongens achter, maar justitie laat het er bij.”

‘Chillen’

De verdachte ontkent ook dat de drugs die in de door hem gehuurde kamer werden gevonden (onder meer xtc, amfetamine, cocaïne en crystal meth) van hem waren. Hij stelde dat hij alleen af en toe ‘ging chillen’ in de kamer, maar dat hij daar nooit geslapen heeft. Hij had de kamer doorverhuurd aan een kennis en was er zelf al lang niet meer geweest, zo vertelde hij woensdagmiddag in de Bredase rechtbank.

Advocaat Van der Biezen stelde ook dat bij de doorzoeking de regels overtreden waren. Hij vroeg vrijspraak voor zijn Tilburgse cliënt. ,,En als u hem toch wilt veroordelen, houd u er dan rekening mee dat hij helemaal geen strafblad heeft en dat hij nu al honderd dagen vastzit.” In zijn laatste woord zei de verdachte dat hij ‘helemaal in shock’ was door de strafeis van justitie.